Featured

Endlich wieder Kersche: Praller Handball-Sonnabend beim ersten Heimspiel der SGH

Harburg – „Endlich wieder Kersche!“ – so lautet das Motto zum ersten Heimspieltag der Handball-Mannschaft der SG Harburg, der am Sonnabend, 21. September, in der Sporthalle Kerschensteiner Straße stattfindet. Das Team aus der Landesliga will nach dem Sieg gegen Wilhelmsburg auch in der Kersche punkten. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Doch das ist noch längst nicht alles, an diesem prall gefüllten Handball-Sonnabend in Harburg: Bereits um 16.30 Uhr eröffnet die „@sgh.zwote“ gegen THB Hamburg 03. „Die Männer sind nach dem Auftaktsieg motiviert, das Ergebnis auf 4:0 zu stellen“, sagt Jonas Zeuske von der SGH.

Um 18:15 Uhr folgt dann ein Debüt: Die „@sgh.letzte“ spielt nicht nur ihr erstes Pflichtspiel als Mannschaft überhaupt, die Hälfte der Jungs gibt auch ihr offizielles Debüt im Handball. Zeiske: „Uns erwartet also eine echte Wundertüte gegen SC Victoria HH 3. Die Daumen sind gedrückt, Boys!“

Zur „Prime-Time“ um 20 Uhr dürfen dann endlich wieder die 1. Herren den „heiligen Boden der Kersche“ bespielen. „Mit dem Niendorf TSV erwartet uns ein Team, welches uns letzte Saison vor einige Aufgaben gestellt hat und wir erst in der zweiten Halbzeit des Rückspiels knacken konnten. Nach den ersten zwei Punkten in Wilhelmsburg haben wir aber nur eins - Bock auf 4:0 zu stellen und mit euch Spaß zu haben“, sagt Jonas Zeiske.