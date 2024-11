Featured

Erfolg für Hockey-Herren: 4-Punkte Wochenende für das Team der TG-Heimfeld

Harburg - Sowohl für die 1. Herren als auch für die 1. Damen der TG Heimfeld war das Wochenende wieder gefüllt mit Hockey-Ereignissen. Wie berichtet, ist seit einer Woche die Hallensaison eröffnet, das bedeutet andere Regeln als auf dem Feld, andere Konstellationen und ein schnelleres Spiel.

Während die Heimfelder am Sonnabendabend auf den Club an der Alster 3 trafen und dieses Spiel klar mit 9:3 gewannen, ging es für die Heimfelderinnen früh morgens nach Leipzig auf ein Vorbereitungsturnier, da die Saison der Damen erst im Dezember starten wird.

Vor Ort wurden am Sonnabend zwei Spiele absolviert, die in einem Unentschieden und einem Sieg endeten, wodurch sich die Damen fürs Halbfinale am nächsten Morgen qualifizierten. Dort trafen sie auf die Nationalmannschaft der Ukraine, gegen die sich die TGH-Damen geschlagen geben mussten.

Das Spiel um Platz 3 endete nach regulärer Zeit mit 2:2 und wurde durch ein Siebenmeterschießen entschieden, bei dem die TGH knapp unterlegen war. Mit einem 4. Platz und neu dazu gewonnener Erfahrung begaben sich die Damen auf den Heimweg.

Auf der Heimfahrt wurde das zweite Spiel der TGH-Herren verfolgt, die am Sonntag gegen UHC Hamburg 3 spielten. Nach einer Führung zur Halbzeit, endete das Spiel jedoch in einem Unentschieden.