Erfolge auf der Matte: KSC-Judoka holen drei Hamburger Meistertitel

Harburg - Am vergangenen Wochenende fanden bei der JGS Bergedorf die diesjährigen Hamburger Einzelmeisterschaften der U11 und U13 im Judo statt. Der KSC schickte hier sieben Judoka ins Rennen, wobei gleich sechs von ihnen einen Podestplatz erkämpften. Ein starkes Ergebnis für die jungen KSC-Sportler.

Die erst 9-jährige Jenna Geerdts (Foto) holte sich dabei souverän den Hamburger Meistertitel in der U11. In allen fünf Begegnungen war sie ihren Kontrahentinnen deutlich überlegen und freute sich am Ende über die gewonnene Goldmedaille.

Ihre Vereinskameradin Mara Wilkens startete in der U13 und ließ hier ebenfalls keine Zweifel an ihrer Titelverteidigung aufkommen. Sie siegte in allen Kämpfen vorzeitig und sicherte sich überlegen erneut den Hamburger Meistertitel. Die Titelverteidigung gelang ebenso dem KSC-Nachwuchstalent Anes Redjepi. Er holte sich erneut den Titel in der U13 und überzeugte durch starke Bodenarbeit.

Nach dreimal Gold, folgte dreimal Bronze: Tim Kraft erkämpfte sich in der U11 nach insgesamt vier Begegnungen den 3. Platz. In der U13 sicherten sich Tymofii Bovkun und Lukas Kocks ebenfalls Bronze. Beide traten in starken Wettkampfgruppen an und mussten hier all ihr Können auf die Judomatte bringen. Beide freuten sich über starke Wurftechniken und sehenswertes Angriffs Judo.

Der erst 8-jährige Mingyi Yang ging hier erstmals bei einer großen Meisterschaft an den Start und sammelte wichtige Kampferfahrungen in der U11.