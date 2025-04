Featured

Erfolge in Holthusen: Medaillen und Pokal für Harburger Judo-Trio

Harburg - Das KSC-Trio, Jenna Geerdts, Lukas Kocks und Tymofii Bovkun, nahm am Judo-Pokalturnier in Holthusen teil. Die Judoka aus Eißendorf präsentierten sich dabei alle in sehr guter Form.

In der U11 holte sogleich die erst 9-jährige Jenna Geerdts den großen Siegerpokal. Sie überzeugte durch starke Wurftechniken. Ihre Vereinskameraden Lukas und Tymofii starteten in der U13.

Hier kämpfte sich Lukas souverän ins Halbfinale vor und konnte auch lediglich durch Kampfrichterentscheid aufgehalten werden, denn der Kampf endete nach Ablauf der Kampfzeit unentschieden. In der anschließenden Begegnung um Bronze zeigte Lukas erneut sein technisches Potential und siegte überlegen.

Auch Tymofii zeigte sich kämpferisch und sicherte sich am Ende ebenfalls Bronze. Für die KSC-Judoka war es eine gelungene Vorbereitung auf die, Ende des Monats, stattfindenden Hamburger Einzelmeisterschaften U11/U13.