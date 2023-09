Erfolgreiches Handball-Comeback: Team aus Seevetal gewinnt Turnier in der Kersche

Harburg – Der Handball in Harburg feierte eine erfolgreiche Rückkehr: Am vergangenen Sonnabend fand nach langer Pause wieder ein Handball-Vorbereitungsturnier in der Sporthalle Kerschensteinerstraße statt. Sechs Mannschaften aus Hamburg Stadt und Land für schnelle Spiele und tolle Stimmung in der Halle.

"Das handballerische Niveau war überragend, alle Teams haben für Highlights gesorgt. „Schön, so etwas in der Kerschensteinerstraße mal wieder zu sehen. Wir sind sehr zufrieden und gucken voller Vorfreude auf die kommende Saison“, sagte Mitorganisator Jonas Zeiske.

Das Turnier startete mit dem Spiel SG Harburg gegen HSG Seevetal/Ashausen. „Obwohl der Gegner deutlich über unserem Niveau spielte, schafften wir es gut mitzuhalten und vor allem unser starker Abwehrverbund sorgte dafür, dass wir uns im Spiel hielten“, betonte Jonas Zeiske, Vorstandsmitglied der SG Harburg, gegenüber harburg-aktuell.

Nach 25 Minuten ging das Spiel mit 12-9 an die Seevetaler Gäste. Zeiske: „Das zweite Spiel gegen TH Eilbeck dominierten wir und zogen somit ins zweite Halbfinale ein.“

In der anderen Gruppe waren es die SG Wilhelmsburg und der HV Lüneburg, die sich gegen die HSG Bergedorf/VM durchsetzen konnten. Das erste Halbfinale gewann Seevetal gegen Wilhelmsburg, im zweiten traf die SGH auf Lüneburg.

„Wie im ersten Spiel war die Konkurrenz aus Niedersachsen zu stark und somit zogen die Lüneburger den Wolves ins Finale nach“, so Zeiske und ergänzt: "Im Spiel um Platz 5 gewann Eilbeck gegen Bergedorf, das Spiel um Platz 3 stand nach 25 Minuten unentschieden und wir mussten uns anschließend im 7-Meter-Werfen gegen Wilhelmsburg geschlagen geben. Für uns ein toller Vergleich, da wir kommende Saison auf die SG Wilhemsburg treffen werden und somit einen Vorgeschmack haben, wo wir stehen und was nächste Saison auf uns zukommt. Das Finale entschied dann der Verbandsligist aus Seevetal gegen die eine Liga tiefer spielenden Lüneburger."

Das jüngst aufgestiegene Team der SG Harburg startet am kommenden Sonnabend in die Landesliga-Saison: Um 19 Uhr ist Anpfiff in der Kersche Gegner des Auftaktspielt ist der TH Eilbeck 2.