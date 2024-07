Featured

FiFa-Triathleten beim größten Schülertriathlon der Welt erfolgreich

Neugraben - Mit fünf Goldmedaillen ließen die FiFa-Triathleten beim KidsTriathlon 2024 im Hamburger Stadtpark den anderen Schulen nicht viel übrig. In den Klassenstufen fünf bis acht, in denen die Profil-Triathleten der StS Fischbek-Falkenberg am Start waren, gingen gerade einmal drei der acht Siege an eine der anderen 40 Hamburger Schulen.

„Das war wirklich eine starke Vorstellung“, sagte Trainer Martin Schulz. Bei den Mädchen im Jahrgang 5 lieferten sich Ida Kays und Lotta Wietbrok ein packendes Duell. Die erste Verfolgerin hatte nach knapp 20 Minuten eine Minute Rückstand auf die beiden FiFa-Triathletinnen, alle weiteren 197 Starterinnen hatten mindestens zwei Minuten Rückstand auf das FiFa-Duo.

In Klassenstufe 6 sicherten sich Amina Reich und Sune Stuhrmann die Titel, im Jahrgang 7 dominierte Robert Harcdenko, der nur einen Tag später beim DTU-Cup am Rothsee (Nürnberg) auf nationaler Ebene noch einmal auf Rang 22 stürmte und sich somit vorzeitig den Kaderstatus des Hamburger Triathlon-Verbandes für 2025 sicherte. Der fünfte Titel ging in Klassenstufe acht an Martin Gatzka, der sich dabei gegen seinen Klassenkameraden Tom von Borstel durchsetzte, der zu Bronze lief.

Am Tag zuvor waren bereits die Grundschüler im Hamburger Stadtpark am Start. Mit dabei auch Sportler aus mehreren Grundschulen im Süderelberaum. Neben der StS Fischbek-Falkenberg waren auch Nachwuchstriathleten vom Ohrnsweg und aus Marmstorf vertreten sowie Einzelstarter von der Alten Forst und dem Arp-Schnittger-Stieg.

Und alle legten sich mächtig ins Zeug: „Diese Kinder sind wirklich fit“, urteilte Ansager Reinald Achilles. Zu Gold reichte es dabei sogar für Luise Quast (Arp-Schnittger-Stieg) bei den Mädchen in Klasse drei. Sie setzte sich gegen knapp 200 Konkurrentinnen durch. Vier der Top-Ten-Platzierungen in der Altersklasse der Drittklässlerinnen gingen dabei an die Grundschulen aus Harburg.