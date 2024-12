Featured

FiFa-Triathleten sind die erfolgreichste Hamburger Mannschaft

Neugraben - Die Triathleten der StS Fischbek-Falkenberg sind die erfolgreichste Mannschaft 2024. Erstmals gewann das Team aus dem Sportprofil die Mannschaftswertung im Hamburger Kids-Cup. Mit 179 Punkten setzten sich die Schüler, die bei Vereinswettkämpfen für die HNT antreten, deutlich gegen den Hamburger Schwimm-Club (154 Punkte) und die FTV-TriKids Hamburg (150 Punkte) durch.

Auch in den Einzelwertungen des Hamburger Kids-Cups, einer aus sechs Rennen bestehenden Serie, dominierten die FiFa-Sportler. Die Hälfte aller Hamburger Meistertitel ging in den Schüler- und Jugendwettbewerben an die Sportler in den blauen HNT/FiFa-Anzügen. „Das ist eine großartige Bilanz“, sagte Trainer Martin Schulz.

Jetzt erhielten sie beim feierlichen Jahresabschluss die begehrten Pokale für Einzel- und Teamwertung. Karin Nietsch, Präsidentin des Hamburger Triathlon-Verbandes und Landestrainer Frederik Tychsen würdigten die Leistungen des Harburger Triathlon-Nachwuchses im Rahmen der KidsCup-Feier in den Räumen der HNT an der Cuxhavener Straße. Erstmals war die gesamte Hamburger Triathlon-Jugend in den Süderelberaum gekommen, um dort gemeinsam die Saison und ihre Sieger zu feiern.

Auf ein besonderes Jahr blickt Robert Harcenko (Jugend B) zurück. Der Achtklässler nahm erstmals an den deutschen Meisterschaften und dem Jugend-Cup der Deutschen Triathlon Union (DTU) teil. Mit Platz 22 am Rothsee sicherte sich Harcenko auch gleich die Kadernorm für das kommende Jahr. Dort will er nun als älterer der beiden Jahrgänge in der männlichen Jugend B richtig angreifen. „Seine Zeit wird kommen“, ist sich auch Landestrainer Fredrick Tychsen sicher.

Glanzlichter setzte auch Lotta Wietbrok. Bei den B-Schülerinnen gewann sie fünf der sechs Wettkämpfe, bevor sie eine Verletzung im letzten Rennen ausbremste. Den Sieg im KidsCup hatte sie aber zu diesem Zeitpunkt längst sicher. Ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte Lilly Gatzka (Schülerinnen C).

Im zweiten Teil der Saison startete noch einmal Paul Wulff durch. Er gewann die Rennen beim Elbe-Triathlon, in Nordersedt und im Stadtpark. Damit gelang ihm ebenfalls der Sprung nach ganz oben auf dem Siegerpodest. Den fünften FiFa-Titel sicherte sich Amina Reich (Schülerinnen A). Auch sie wiederholte damit ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Silber gab es zudem für Sune Stuhrmann (Schüler A), Bronze ging an Felix Zeller (Schüler C) und Danny Ritter (Schüler B).