Finale der Hockey-Saison: Vier TGH-Mannschaften in den Hamburger Endrunden

Heimfeld – Am Wochenende fanden die Hamburger Hockey-Endrunden der Jugendteams statt, bei dem einige TGH-Mannschaften teilnehmen durften. Vier TGH-Kinder- und Jugendmannschaften schafften es diese Saison sich für eine Endrunde zu qualifizieren.

Die weibliche u12 Mannschaft verlor das Halbfinale knapp mit 0:1 gegen den Club an der Alster 2, konnte aber im Spiel um Platz drei nochmal beweisen, wie gut sie Hockey spielen können. Mit einem 3:1 Sieg gegen HC Lüneburg sichern sich die Heimfelderinnen den 3. Platz.

Die Jungs derselben Altersklasse, also die männliche u12, hatte sich ebenfalls für die Endrunde qualifiziert. Auch sie mussten sich im Halbfinale gegen Den Club an der Alster 2 mit 1:5 geschlagen geben. Das Spiel um Platz 3 endete nach regulärer Zeit mit 2:2 und wurde durch ein sogenanntes Penalty-Shootout entschieden. Dieses verloren die Jungs jedoch und so belegen sie den 4. Platz ihrer Liga.

Bei der weibliche u14 schafften es tatsächlich sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft sich für die Endrunde ihrer jeweiligen Liga zu qualifizieren: Die zweite Mannschaft der wu14 spielte im Halbfinale der 2. Verbandsliga gegen den THC Horn Hamm 4 unentschieden, konnte das darauf folgende Penalty-Shootout aber für sich entscheiden. So standen sie Mädchen im Finale dem HSV gegenüber. Sie verloren dieses jedoch mit 0:2 und belegen so den 2. Platz ihrer Liga.

Die erste Mannschaft der wu14 stand im Halbfinale der Oberliga dem Harvestehuder THC 2 gegenüber. Nach einem harten Kampf gewannen die Heimfelderinnen das Spiel mit 2:1 und auch sie zogen damit ins Finale ein. Auch hier war TG Heimfeld dem Gegner knapp unterlegen und so verloren sie das Spiel knapp mit 1:2.

Trotz dieser Niederlage gab es am Ende des Tages nur strahlende Gesichter, weil alle stolz darauf waren, wie weit sie in dieser Saison gekommen sind.