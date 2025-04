Featured

Fußball mit und ohne Handicap: Zweite Auflage des Inklusionsturniers vom HTB

Harburg – Das Inklusive Fußballteam des HTB, in dem Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam Fußball spielen, feierte kürzlich seinen zweiten Geburtstag. Und dieses Ereignis wird am kommenden Wochenende mit einem großen Inklusions-Fußball-Hallenturnier in Wilhelmsburg gewürdigt.

Das Team vom HTB, das von Ralf Schneidewind gegründet wurde ist eine echte Erfolgsgeschichte: Mit fünf Jungs ist das „Team Inklusiv“ im Februar 2023 neu gestartet. Mittlerweile kicken knapp 30 Jungs und Mädchen in der Fußballmannschaft für Spieler mit und ohne geistige Behinderung.

Am Sonnabend, 29. März findet in der Sporthalle Dratelnstraße das zweite Inklusionsturnier des Team Inklusiv des HTB statt. Von 9 bis 17 Uhr liefern sich Mannschaften aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern dem Kampf um die Pokale. Gespielt wird nach den Regeln von Special-Olympics.

Zuschauer sind herzlich willkommen, um den Spielern mit und ohne Handicap zuzuschauen. Der Eintritt ist frei. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.