Gelungener Jahresauftakt für KSC-Judoka: Doppelbronze für Jenna Geerdts

Harburg – Gelungener Jahresauftakt für die Harburger KSC-Judoka: Zum diesjährigen Hermann Cup in Schwerin reisten an zwei Tagen insgesamt 800 Judoka aus sechs Bundesländern an, um sich hier einen der begehrten Podestplätze zu sichern. Die erst neunjährige Jenna Geerdts vom KSC Bushido Hamburg trumpfte dabei ganz groß auf und holte sich sogleich zwei Bronzemedaillen

Die Eißendorferin nutzte dabei ihr Doppelstartrecht und trat sowohl in der U11 als in der U13 an. Ihre Gewichtsklasse -33kg war in beiden Altersklassen am stärksten besetzt, so dass sie hier insgesamt zehn Kämpfe zu bestreiten hatte. Jenna dominierte mit ihren starken, vielseitigen Wurftechniken und warf ihre Kontrahentinnen gekonnt auf die Judomatte. Mit ihrer herausragenden Leistung erkämpfte sie sich in beiden Altersklassen den 3. Platz.

Ihr Vereinskamerad Anes Redjepi erkämpfte sich ebenfalls eine Bronzemedaille in der Klasse +55Kg der U13. Für den Hamburger Meister war hier noch mehr drin gewesen, lag er doch im entscheidenden Kampf um den Finaleinzug zunächst in Führung.

Tymofii Bovkun U13 -40Kg und Dennis Keller U15 -55Kg schlidderten denkbar knapp an einem Podestplatz vorbei. Sie verloren jeweils den entscheidenden Kampf um Bronze.

Lukas Kocks startete in der am stärksten besetzte Gewichtsklasse der Jungen U13 -31Kg. Lukas zeigte sich konzentriert und technisch auf hohem Niveau. Nach Auftaktsieg und verlorenen Kampf in Runde zwei, kämpfte er sich mit weiteren Siegen in Richtung Bronze nach vorn. Am Ende reichte es noch nicht ganz für Lukas, dennoch präsentierte er sich hier in sehr guter Form.

Mara Wilkens -40Kg U13 startete ebenso wie Tymofii erstmals in der U13. Mara zeigte Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Sie landete am Ende ebenfalls auf Platz 5.