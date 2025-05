Featured

Große Erfolge für die Tischtennis-Damen des SV Grün-Weiss Harburg

Harburg - Eine äußerst erfolgreiche Saison liegt hinter den Tischtennis-Damen des SV Grün-Weiss Harburg – und die kommenden Wochen versprechen weitere sportliche Höhepunkte.

Der Verein legt seit Jahren großen Wert auf Nachwuchsförderung: Die erste Damenmannschaft schaffte es, mit und für ihre Talente von der höchsten Hamburger Spielklasse bis in die Oberliga aufzusteigen. In ihrer ersten Oberliga-Saison – in einer Spielklasse, die bis nach Berlin und Brandenburg reicht – behauptete sich das Team mit einem starken 4. Platz und sicherte souverän den Klassenerhalt in einer ausgeglichenen Liga.

Zwei Spielerinnen, die zum Kern dieses Erfolgs gehören, zählen mittlerweile zur norddeutschen Spitze: Ela Neupauerová, erst 14 Jahre alt, wurde in der Altersklasse Mädchen 15 Norddeutsche Vizemeisterin. Sie tritt im Einzelwettbewerb für ihren Heimatverein TuS Finkenwerder an, spielte in dieser Saison aber sowohl für die zweite als auch für die erste Damenmannschaft des SV Grün-Weiss Harburg und trug entscheidend zum Teamerfolg bei.

Und Lena Krüger, 15 Jahre alt, blickt auf eine herausragende Saison zurück. In ihrem ersten Jahr der Altersklasse Jugend 19 wurde sie Norddeutsche Meisterin – und schaffte kurz darauf sogar den Sprung auf Platz 2 im Einzel und Doppel der Damenkonkurrenz bei den Norddeutschen Meisterschaften der Erwachsenen. Damit qualifizierte sie sich für die Deutschen Meisterschaften im Juni in Erfurt – sowohl bei der Jugend als auch bei den Damen – und wurde für ihre Leistungen vom Hamburger Tisch-Tennis-Verband im Rahmen der Sportlerehrung ausgezeichnet.

Die zweite Damenmannschaft war im Vorjahr in die Verbandsoberliga aufgestiegen. Trotz starker Konkurrenz und Abstiegssorgen kämpfte sich das Team durch eine Relegation Anfang Mai. Mit einer geschlossenen Teamleistung und großem Rückhalt aus dem Verein sicherte sich die Mannschaft auch für die Saison 2025/26 das Startrecht in der Verbandsoberliga.

Ein besonderer Coup gelang der dritten Damenmannschaft: Nach Jahren in der Bezirksliga gelang dank zweier Neuzugänge, die kurzfristige Ausfälle kompensieren konnten, der souveräne Gewinn der Meisterschaft und damit der Aufstieg in die 2. Landesliga.

Auch wenn der Ligabetrieb bis September ruht, bleiben die Spielerinnen weiter im Einsatz: Die dritte Damenmannschaft wird Ende Mai bei den Deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen in Michelstadt den Hamburger Verband vertreten. Anfang Juni folgen die Deutschen Meisterschaften in Erfurt.