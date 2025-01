Featured

Hallen-Hockey: Doppelte Tabellenführung für die Teams der TG Heimfeld

Heimfeld - Nachdem die 1. Damen der TG Heimfeld ihr letztes Spiel 2024 mit 7:2 gegen Hannover 78 gewannen, gingen die Heimfelderinnen als Tabellendritte der 2. Hockey-Bundesliga Nord in die Weihnachtspause.

Und so erfolgreich wie das Jahr endete, sollte es auch weitergehen. Am Sonnabend begrüßten die TGH-Damen ihre Konkurrenten aus Kiel in der Sporthalle der Kerschensteinerstraße. Dem 1. Kieler HTC gelang zur Halbzeit eine 1:0 Führung, doch Heimfeld schaffte ein "Comeback".

In der 51. Spielminute wurde der Ausgleich geschossen und in den letzten 45 Sekunden des Spiels traf Heimfeld erneut. Für die TGH-Damen war das der erste Heimsieg der Saison, der die Damen wieder auf Tabellenplatz eins bringt.

Bei den 1. Herren verlief der Sonnabend leider weniger gut. Sie spielten einige Stunden vor den Damen auswärts beim Hamburger Polo Club 2. Nach einem 1:1 zur Halbzeit bewies sich Polo am Ende als die bessere Mannschaft und so mussten sich die Heimfelder mit einem 3:1 geschlagen geben.

Nichtsdestotrotz verbleiben sie weiterhin als Tabellenführer der Oberliga.