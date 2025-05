Featured

Hamburger Judo-Meisterschaften: Drei Titel gehen nach Harburg

Harburg – Bei der Hamburger Judo-Meisterschaft, die am Wochenende in Norderstedt ausgetragen wurde, gab es zwei Titel für den KSC Bushido und einen Titel für die HNT.

Für den KSC Bushido trat zum ersten Mal in dieser Altersklasse Youngster-Kämpfer Lukas Kocks an. Das erst 11-jährige Ausnahmetalent nutzte dabei sein Doppelstartrecht. Als erstes begegnete er einem Kontrahenten vom HTB, die Begegnung endete vorzeitig durch Ippon für Kocks. Eine Kombination aus Fußwurf und anschließendem Haltegriff brachte den ersten Sieg.

Der Auftakt war geschafft, die weiteren Gegner kamen aus Bramfeld und Eilbek, alle Kämpfe konnte Kocks mit großen Wertungen für sich entscheiden und holte sich überlegen den Hamburger Meistertitel.

Vereinskollege Dennis Keller feierte an diesem Tag seine letzte Hamburger Meisterschaft in dieser Altersklasse, nächstes Jahr wechselt er in die U18. So präsentierte sich Keller ruhig und dominierte überlegen in seinem ersten Kampf mit einer schnellen Konter-Technik gegen den Beinangriff des Gegners aus Wandsbek.

Der letzte Kampf des Tages gehörte Keller, die Augen der ganzen Halle lagen auf dem Finalkampf, er hob seinen Gegner aus Bramfeld einen halben Meter in die Luft, drehte sich und warf ihn gekonnt zu Boden, hielt ihn dort weiter fest - das gab wieder die Wertung Ippon.

Auch der Judo-Nachwuchs der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) hat sich bei der U15-Landeseinzelmeisterschaft in Norderstedt stark präsentiert. David Hofmann wurde in seiner Gewichtsklasse Hamburger Meister, während sich Vereinskollege Leif Kaßburg über Bronze freuen durfte.

HNT-Trainer Johannes Kröger war mit den Leistungen seiner beiden Schützlinge zufrieden: "Ich freue mich besonders für David und seinen Hamburger Meistertitel. Aber auch die Qualifikation beider Judoka zur Norddeutschen Meisterschaft ist erfreulich."

David erwischte eine größere Gewichtsklasse und konnte seinen ersten Kampf mit einer kleinen Wertung durch Konter im Stand gewinnen. Danach folgte ein souveräner Sieg am Boden durch Hebeltechnik - Davids erster durch einen Armhebel. Den dritten Kampf konnte David mit einer kleinen Wertung nach kräftezehrenden Angriffen ebenfalls für sich entscheiden.

Im anschließenden Finale machte David mit einer blitzschnellen Wurftechnik links kurzen Prozess und sicherte sich damit in seiner Gewichtsklasse den Hamburger Meistertitel.