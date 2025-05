Featured

Harburg boxt!: Erfolgreiches Box-Event mit 20 Kämpfen und „gelebter Integration“

Harburg – Die „Kersche“ verwandelte sich am Sonnabend in eine Box-Arena. Zum dritten Mal veranstaltet die Box-Abteilung des HSC „Harburg boxt!“ in der Sporthalle Kerschensteiner Straße.

Rund 400 Zuschauer erlebten laut Veranstalter spannende Kämpfe von den Anfängern bis hin zu Teilnehmer Deutscher Meisterschaften.

Nach fünf Monaten Planungsphase des Trainerteams des HSC, zeigten 40 Boxer aus Norddeutschland, unter anderem der Vereine aus Hildesheim, Kiel, Lübeck, Rinteln, Buchholz, Stade und Hamburg ihr sportliches Können.

Bis in die Nacht bauten die freiwilligen Helfer den Boxring auf, der wieder von der Boxabteilung des FC St. Pauli zur Verfügung gestellt wurde.

Thorsten Hrdina, der Leiter der HSC-Boxabteilung war zufrieden mit der Veranstaltung „Im Ring gegeneinander und doch vereint. Der freundschaftliche Umgang verschiedenster Nationen war ein hervorragendes Beispiel für gelebte Integration und ein wichtiger Baustein für den Stadtteil Harburg“, sagte er am Sonntag gegenüber harburg-aktuell und fügte hinzu: „Die insgesamt 20 Kämpfe der Harburger Veranstaltung waren diszipliniert und harmonisch, wie die gesamte Veranstaltung.“

Die jüngsten Boxer des HSC, Adem und Elias Güran sowie Lucas Elias zeigten in Ihren ersten Kämpfen vor Publikum ein sehr gutes Bild der Harburger Boxschule.

Ein wichtiger Sieg aus Harburger Sicht: Der Kämpfer Binh Luong überzeugte und gewann seinen Kampf nach Punkten gegen den Hildesheimer Milad Al-Khati.