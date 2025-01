Featured

Harburger Hallencup: Budenzauber für den guten Zweck geht in die zweite Runde

Harburg – Der Harburger Hallencup, Harburgs größtes Fußball-Wohltätigkeits-Turnier, geht an diesem Wochenende in die zweite Runde: Die 39. Auflage des Fußball-Turniers zu Gunsten der Einrichtungen an der Elfenwiese wird am Sonnabend, 18. Januar, mit den Turnieren der Super-Senioren (ab 9 Uhr) und den Alten Herren (ab 14 Uhr), sowie am Sonntag, 19. Januar, mit dem Walking-Football-Turnier und den Super-Senioren fortgesetzt.

Insgesamt kamen an den ersten beiden Tagen wie berichtet 5000 Euro an Spenden zusammen. Und der Betrag soll am zweiten Wochenende noch einmal kräftig aufgestockt werden. Seit 1987 haben Harburgs Fußball-Urgesteine um Manfred von Soosten insgesamt über 263.000 Euro an Spenden gesammelt.

Am Sonntag steht eine Premiere auf dem Programm: Zum ersten Mal ist Walking-Football beim Turnier dabei. Fußball im Gehen ist eine echte Alternative für Menschen, die gerne Fußball spielen, aber der reguläre Fußball zu schnell und belastend ist.

Fünf Mannschaften haben sich für das Turnier, das um 9 Uhr beginnt, angemeldet. Gegen 13 Uhr steht der erste Sieger im Walking-Football fest.

Ein weiteres Highlight ist das Einlagespiel der Schulen Elfenwiese und Nymphenweg: Am Sonntag, 19. Januar, um 16 Uhr haben die Schüler der Einrichtungen, an die am Ende die Spenden des Turniers gehen, ihren großen Auftritt: Vor großem Publikum werden die Kids auf dem Fußballfeld stehen und um jeden Ball kämpfen. Unter den Zuschauern werden dann auch die Schirmherrin des Turniers, Birgit Stöver, (CDU) und HFV-Präsident Christian Okun sein.