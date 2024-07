Featured

Harburger Reitverein öffnet seine Pforten fürs große Sommerturnier

Ehestorf - Der Harburger Reitverein (HRV) veranstaltet von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Juli, sein renommiertes Sommerturnier. Auf dem idyllisch gelegenen Gelände des Vereins am Waldrand in Ehestorf werden auch in diesem Jahr spannende Dressur- und Springprüfungen bis zur schweren Klasse angeboten. Mit Wettkämpfen, die Reiter und Zuschauer aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein anziehen, verspricht das Event ein Wochenende voller Highlights.

Während der drei Turniertage messen sich die Reiter in insgesamt 27 Prüfungen. Dazu gehören elf Dressurprüfungen der Klassen E bis S*, einschließlich des St. Georg Special*, und sechzehn Springprüfungen bis zur Klasse S* mit Siegerrunde. Besonders erfreulich: sowohl Profi- als auch Amateurreiter haben die Möglichkeit ihre Fähigkeiten zu zeigen. Zusätzlich sind auch spezielle Prüfungen für Jungpferde vorgesehen.

„Unser großes Sommerturnier ist ein sportliches Highlight der Region und verdeutlicht erneut unsere klare Positionierung als sportlich ausgerichteter Verein. Mit Prüfungen für jedes Niveau, setzen wir auf ein vielseitiges Angebot", erklärt Michaela Jüsche-Bloch, die 1. Vorsitzende des Harburger Reitvereins. "Wir sind stolz darauf, Reiten als Breitensport zu fördern und gleichzeitig hochklassigen Sport zu präsentieren."

Höhepunkte im Springen sind die Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M** am Samstag und die Springprüfung der Klasse S* mit anschließender Siegerrunde am Sonntag. Zu den Highlights in der Dressur zählen die beiden Dressurprüfungen der Klasse S* und das St. Georg Special* am Sonntag.

Die Dressurprüfungen werden in der 80 mal 20 Meter messenden Reithalle ausgetragen, die Springprüfungen auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grasspringplatz.

Für das leibliche Wohl der Turnier-Gäste und Teilnehmer sorgen ein Imbisswagen sowie verschiedene Buden mit leckeren Snacks, Kuchen und Getränken. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen über die Ausschreibung, Startzeiten und Anfahrtswege zum Turnierplatz finden sich ebenfalls auf der Website des Vereins www.harburger-reitverein.de