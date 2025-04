Featured

Has & Igel Cup in Buxtehude: Viele Medaillen für die Judoka aus Harburg

Harburg – Der Judo-Nachwuchs vom KSC und HNT ging am Wochenende beim traditionellen Has & Igel Cup in Buxtehude an den Start. Dabei holten die Judoka viele Medaillen und gute Platzierungen in den Hamburger Süden.

Insgesamt acht Medaillen gab es in Buxtehude für die KSC Judoka: Mateo Harms sorgte bei seinem Debüt für besondere Momente. Er kämpfte sich in der U10 nach insgesamt 5 Kämpfen ins Finale hervor und verlor hier nach großem Kampf nur ganz kanpp. Am Ende freute er sich riesig über die gewonnene Silbermedaille.

Seine Vereinskameraden Ryan und Adam Chaouch standen sich in der U10 sogleich im Finale gegenüber. Hier siegte Ryan und sicherte sich den Siegerpokal. Sein Bruder landete somit auf Platz 2. Ebenfalls Silber ging an Lina Chaouch und an den Hamburger Meister, Anes Redjepi. In der U13 verpasste die 9jährige Jenna nur denkbar knapp das Finale, denn das Halbfinale endete unentschieden. So musste ein Kampfrichterentscheid her, der leider zu Gunsten der Gegnerin ausfiel.

Im Kampf um Bronze sicherte sich Jenna anschließend souverän die Bronzemedaille. Auch Mara Wilkens und Nour Chauoch holten Bronze in der U13. Lukas Kocks verpasste den Platz auf dem Podium ebenfalls knapp. Er verlor den entscheidenen Kampf mit Kampfrichterentscheid. Platz 5 gingen außerdem an Mathilda und Erik Röper sowie an Leonas Feldmann.

In der jüngeren Altersklasse war die kleinste HNT-Kämpferin auch die erfolgreichsten Judoka in ihrer Gewichtsklasse: „Viktoria wollte heute unbedingt ihren ersten Sieg im Jahr 2025 erkämpfen. Und das hat sie ausgesprochen erfolgreich geschafft", freute sich HNT-Abteilungsleiter Michael Zart. Viktoria gewann alle vier Kämpfe und landete souverän auf dem ersten Platz. Belohnt wurde sie mit dem ersten Pokal in ihrer noch jungen Wettkampfkarriere.

Bei den Jungen war Hassan fast genauso erfolgreich. In seiner leichten Gewichtsklasse schaffte er es mit zwei Siegen auf den zweiten Platz und somit ebenfalls auf das Siegerpodest. Sein Vereinskollege Nathan startete recht verschlafen, wurde dann aber immer besser. Der Lohn war mit zwei Siegen ein dritter Platz in seiner Klasse. Nikita bestritt sein erstes Turnier und konnte mit drei Siegen ebenfalls den dritten Platz erkämpfen.

In der anschließenden Altersklasse U13 war es um einiges schwieriger, vorne mit dabei zu sein. HNT-Judoka Sarah erkämpfte sich dennoch einen zweiten Platz. Sehr gut gekämpft, aber eben auch gegen sehr starke Gegner, hatte ihr Vereinskollege Mark. Für ihn reichte es noch zu Rang drei.

"Das war insgesamt ein guter Auftakt ins neue Jahr", sagte Zart. "Wir werden jetzt intensiv weitertrainieren und uns auf die kommenden Turniere vorbereiten, damit wir die nächsten Erfolge in 2025 erreichen können."