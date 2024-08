Featured

Hobby Horsing: Team aus Hoopte ging beim weltgrößten Event in Finnland an den Start

Harburg – Früher war das Steckenpferd ein Spielzeug – heute ist es ein Sportgerät. Seit einigen Jahren ist das Hobby Horsing, eine echte Trendsportart. Immer mehr Vereine bieten den neuen Sport an.

Darum geht es: Mit einem „Hobby Horse“ - einem Pferdekopf am Stock – werden Hürden übersprungen, es werden Parcours absolviert auf Zeit oder in Stil und Dressur - und dies alles unter den genauen Augen der Wertungsrichter mit Wertungen für besondere Präzision und Genauigkeit.

Im Landkreis Harburg ist der MTV Hoopte sehr erfolgreich in dieser jungen Sportart: Unter der Leitung der 31-jährigen Anabell Harms nahmen Teilnehmerinnen im Alter von 12 bis 17 Jahren vom M.T.V Hoopte sowie aus Bardowick, Reppenstedt und Lüneburg an dem weltgrößten Event im Hobby Horsing in finnischen Seinäjoki teil. Und das mit großem Erfolg.

Die Wurzeln des Hobby Horsing liegen in Finnland – seit 2019 startete diese Sportart beim M.T.V. Hoopte und mittlerweile gibt es auch im Raum Lüneburg Trainingsgruppen und zum Training nach Hoopte kommen die weitesten Teilnehmer aus Ahrensburg und Hambergen.

Bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft in Finnland starteten Teilnehmer aus aller Welt – und die Teilnehmerinnen des MTV Hoopte konnten mit 1., 2. und 3. Plätzen in verschiedenen Wertungen glänzen. Es gehört schon eine ganz Portion Mut und ganz viel Training dazu, mit dem Hobby Horse über Höhen von 60 Zentimeter bis 1,20 Meter zu springen.

Nachdem Anabell Harms im vergangenen Jahr mit einem Trio in Finnland erstmalig an dem Event teilgenommen hatte und dort entsprechende Erfahrungen gesammelt werden konnten, wurde in diesem Jahr besonders hart trainiert und die Erfolge konnten sich sehen lassen.

Für die neun Mädchen und durch die tatkräftige Unterstützung der Eltern und Sponsoren bei Finanzierung des WM-Trips war es eine großartige Erfahrung und allen, die der ungewöhnlichen Sportart mit Elementen aus dem Reitsport und viel Leichtathletik etwas skeptisch gegenüberstehen, bietet Anabell Harms an, doch einmal mitzumachen und die anspruchsvolle Kombination aus Sprungkraft, Athletik, Präzision und Ausdauer auszuprobieren.

Nach wie vor sind alle Teilnehmer mit viel Elan und Freude dabei und im September geht es zur erstmals ausgetragenen Deutschen Meisterschaft nach Frankfurt.

Weitere Infos gibt es hier