Hockey-Damen der TGH holen zwei Punkte im Westen Deutschlands

Harburg - Für die Hockey-Damen der TGH standen am Wochenende zwei Auswärtsspiele im Westen Deutschlands auf dem Programm. So wurde Freitagabend die Hockeytasche gepackt und nach Bonn gefahren, wo man am Samstag auf den Bonner THV traf.

Nach 60 Minuten Kampf und vielen Torschüssen von beiden Seiten, endete das Spiel mit einem 0:0. Das bedeutete Penalty-Shoot-Out: Fünf Schützen von jedem Team bekommen abwechselnd die Chance innerhalb von 8 Sekunden den Ball ins Tor zu bringen. Die Heimfelderinnen konnten dieses Penalty-Schießen solide für sich entscheiden und gewannen mit 3:1 gegen Bonn.

Mit zwei Punkten im Gepäck fuhren die Damen aus Heimfeld weiter nach Duisburg, wo man am nächsten Tag auf den 1.Bundesliga-Absteiger Club Raffelberg traf. Leider konnte das Heimfelder Team dort keine Punkte gewinnen und man fuhr mit einer 5:0 Niederlage Sonntagabend zurück nach Hamburg.

Auch die Herren der Tennisgesellschaft Heimfeld hatten am Sonntag ein Hockey-Duell, und zwas gegen die Hamburger Mannschaft UHC 3. Nach einem spannenden Schlagabtausch mussten sich die Heimfelder nach Abpfiff jedoch mit einer 7:4 Niederlage geschlagen geben.

Für die Herren war das der letzte Spieltag der Feld Hinrunde, ab November beginnt für sie bereits die Hallensaison. Die Damen haben am 19. Oktober ein letztes Hinrunden-Spiel auf dem Feld. Ein spannendes Stadt-Derby gegen den Hamburger Polo Club, das auf der TGH-Anlage bestritten wird.