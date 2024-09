Featured

HTB-Neuland Lions: Sonnabend tritt das Flüchtlingsteam zum ersten Heimspiel an

Harburg - Bei den Olympischen Spielen gab es dieses Jahr erstmals ein Team "Refugees". Nun hat Deutschland - zumindest Norddeutschland - sein erstes offizielles Cricket-Team, das - bisher - nur aus Geflüchteten besteht: die Neuland Lions.

Das Besondere an der Mannschaft: Es ist wie berichtet das erste Team in der offiziellen Cricket-Liga, dass sich rein aus Bewohnern einer Notunterkunft für Geflüchtete zusammensetzt, hier der Unterkunft des DRK-Harburg in Neuland.

Wer das Team in Action sehen möchte: Die HTB Neuland Lions tragen am Sonnabend, 7. September ab 14 Uhr ihr erstes Heimspiel aus. Gespielt wird auf dem Sportplatz in Neugraben am Neumoorstück im Rahmen des "Mark Richardson Cups", bevor in wenigen Wochen die offizielle Hallensaison der Cricket-Liga startet.

Nach verheißungsvollem Start am vorigen Wochenende im Spiel gegen den Flottbeker THCC, das am Ende leider doch mit einer Niederlage endete, hoffen die Lions nun auf ihren ersten Sieg in der, nach Fußball, weltweit meistgespielten Sportart, die auch hierzulande zunehmend an Beliebtheit gewinnt.