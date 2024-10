Featured

Insgesamt 36 Medaillen: HNT-Showteam feiert Erfolge bei Weltmeisterschaft

Harburg – Das HNT-Showteam feiert Erfolge bei Weltmeisterschaft: Insgesamt gab es 36 Medaillen für das HNT-Team, darunter 18 Goldmedaillen.

Vom 11. bis 13. Oktober fand in Frankfurt am Main die ICO World Championship statt, bei der das Ju-Jutsu-Showteam der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) unter der Leitung von Trainer Hans Kautz eindrucksvoll seine Klasse zeigte. Mit insgesamt 36 Medaillen - darunter 18 goldene, 13 silberne und fünf bronzene - kehrte das Team aus der Mainmetropole zurück und durfte sich über ein unvergessliches Wochenende freuen.

Die Weltmeisterschaft der International Combat Organisation (ICO) versammelte in diesem Jahr insgesamt 846 Teilnehmer. Das HNT-Showteam trat in einer Vielzahl von anspruchsvollen Formen-Kategorien an, die sowohl Kreativität als auch technisches Können erforderten.

In Kategorien wie "Creative Weapon Forms", "Extreme Musical Forms" und "Freestyle Weapon Forms" bewiesen die Athleten ihre Vielseitigkeit und ihr Talent im Umgang mit verschiedenen Waffen und akrobatischen Elementen. In den Musikkategorien beeindruckten die Teilnehmer mit präzisen Choreografien und spektakulären Techniken, die mit der Dynamik der Musik perfekt harmonierten.

Die Darbietungen zeigten nicht nur die Kampftechniken, sondern auch die Kunstfertigkeit und den Showcharakter, der diese Disziplinen auszeichnet. Besonders bemerkenswert: Die Kinder und Jugendlichen des HNT-Teams, zwischen sieben und 16 Jahren alt, traten zum Teil in den anspruchsvollen Schwarzgurt- und Master-Kategorien an und stellten sich der starken Konkurrenz aus der ganzen Welt. Christian Ulrich, der das Team zusätzlich unterstütze, kehre selbst mit gleich fünf Goldmedaillen nach Hamburg zurück.

Ein Highlight des Turniers war die Galaveranstaltung am Samstagabend, bei der das HNT-Showteam die Ehre hatte, die Show mit einer packenden Performance zu eröffnen. Die Zuschauer belohnten den Auftritt mit sehr viel Applaus.