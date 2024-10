Featured

Jubel am Waldschlösschen: TGH-Team gewinnt den Deutschen Jugendpokal

Heimfeld – Großer Jubel am Waldschlösschen: Bei der TG Heimfeld gab es am Wochenende gleiche doppelten Grund zur Feldhockey-Freude: Zum einen gewann das mU16-Team der TGH den Deutschen Jugendpokal und zum anderen wurden die mU14 in Kiel Oberliga-Meister.

Nach mehr als zehn Jahren Pause fand beim TGH in Heimfeld der Deutsche Jugendpokal für die Teams der mU16 statt. Zwei Tage lang kämpften in einem spanenden Turnier die sieben qualifizierten Teams aus Norddeutschland um den Sieg. Viele freiwillige Helfer der TGH sorgten hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

„Unsere Anlage wurde zum Schauplatz hochklassiger Spiele und spannender Begegnungen“, sagte Organisatorin Manuela Schottmayer gegenüber harburg-aktuell, und betont: „Am Ende konnte unsere mU16-Mannschaft den Wimpel nach einem packenden Finale mit Penaltyschießen gegen Lüneburg verdient in die Höhe stemmen und sich zum Sieger des Deutschen Jugendpokals 2024 krönen.“

Die Stimmung auf der Anlage war, trotz des teilweisen heftigen Regens am Sonnabend, an beiden Tagen fantastisch. Zahlreiche Zuschauer feuerten die Spieler begeistert an und genossen das sportliche Spektakel in Heimfeld.

Beim Oberliga-Endspiel in Kiel wollten die mU14 nach dem Erfolg ihrer größeren Vereins-Kollegen ebenfalls einen Pokal mit nach Hause bringen. Und das schafften sie auch: Das Endspiel gegen Rahlstedt wurde mit 4:0 gewonnen.