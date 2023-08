Judoka aus 13 Vereinen: Gelungene Premiere des Sommer Cups

Eißendorf - Gelungene Premiere für den Sommer Cup des KSC Bushido. Zu dem Turnier in der Halle der Schule Alte Forst kamen Judoka aus 13 Vereinen aus drei Bundesländer, um gegeneinander anzutreten.

In der U8 die Teamwertung gewann der Gastgeber KSC Bushido Hamburg. In der U11 sicherten sich mit Abstand die Judoka von der HNT die Teamwertung, in der U13 gewann das Rennen um die Punkte die Judoka vom Bramfelder SV und in der U16 trumpfen dann wieder die Judoka des KSC auf. zv