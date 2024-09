Featured

KSC-Judoka erfolgreich beim Arno-Kroll-Gedenkturnier in Wolgast

Harburg - Erstmalig reisten die Nachwuchstalente des KSC Bushido Hamburg an die polnische Grenze zum Judoverein in Wolgast. Hier fand zum zehnten Mal das internationale Gedenkturnier für Nachwuchsjudoka statt.

Bereits am Freitag reiste das jüngste Aufgebot aus Harburg mit Trainer Tobias Schröder Richtung Wolgast. Hier nächtigte das Trio Jenna Geerdts, Timofii Bovkun und Anes Redjepi, um am frühen Morgen ausgeruht in den Wettkampftag zu starten. Etwas später starteten erst die Kämpfe für die älteren Jahrgänge, so dass Linda Geerdts und Jan-Henrik John erst am Samstag anreisten.

Nach der Sommerpause zeigten die jungen Talente sogleich was in ihnen steckt. Timofii Bovkun holte sich nach vier Siegen souverän Gold in der U11 - er nutzte hier sein Dopplestartrecht und konnte sich auch in der U13 in Finale vorkämpfen. Hier unterlag er seinem Kontrahenten vom Stralsunder Judo Club und gewann schließlich Silber.

Sein Vereinskamerad, Anes Redjepi, holte sich nach starken Kämpgen ebenfalls Gold in der U13. So zeigten die beiden amtierenden Hamburger Meister, dass weiterhin mit ihnen zu rechnen ist. Die jüngste im Bunde, Jenna Geerdts, erkämpfte sich nach vier Begegnungen Silber in der U11. Dabei zeigte die 9-jährige Hamburger Vize-Meisterin erneut technische Vielfalt und war äußerst angriffslustig.

Im zweiten Teil des Tages überzeugte ihre Schwester, Linda Geerdts, mit sehenswerten Wurftechniken und sicherte sich souverän Gold in der U18. Sie wurde außerdem mit dem Technikerpreis geehrt und hält somit stolz Medaille und Pokal in den Händen.

Jan-Henrik John startete erstmals bei den Männern und hatte es hier mit erfahrener Konkurrenz zu tun. Dennoch erreichte er nach starken Ansätzen Silber.