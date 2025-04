Featured

KSC-Judonachwuchs holt Doppelgold und dreifach Bronze in Schwerin

Harburg - Am vergangenen Wochenende reiste der KSC-Judonachwuchs nach Schwerin, um dort am Frühlingspokal des 1. SC Schwerin teilzunehmen. Insgesamt sechs Nachwuchstalente der U11/U13 schickte Trainerin Bianca Geerdts hier auf die Tatami (Matte). Am Ende freute man sich über 2x Gold, 3x Bronze und 1x Platz 5.

Doppelgold holten die beiden jüngsten Starterinnen der U11: Jenna Geerdts (9) und Mathilda Röper (9). Beide Judodamen waren an diesem Tag nicht zu stoppen, zeigten tolle Wurfaktionen und beendeten all ihre Kämpfe jeweils vorzeitig.

In der U13 sicherten sich Mara Wilkens (10), Lukas Kocks (11) und Tymofii (11) jeweils den 3. Platz in ihren Klassen. Insbesondere das Halbfinale von Lukas Kocks war dabei denkbar knapp, musste nach einem Unentschieden ein Kampfrichterentscheid her.

Knapp an Bronze schlidderte Erik Röper (11) an diesem Tag vorbei und erreichte somit Platz 5.