Line Dance, Salsa oder Standard-Tänze: TTC bietet jede Menge Kurse an

Heimfeld - Der TTC-Harburg im HTB von 1865 e.V. bietet einen neuen Tanzkreis für Anfänger und Wiedereinsteiger jeden Montag von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr an. In den Tanzkreisen werden die Standard-Tänze (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep) und die 5 Lateintänze (Cha Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble, Jive) und Discofox unterrichtet. Die Kurse finden im Spiegelsaal im Sportpark Jahnhöhe am Vahrenwinkelweg statt.



Darüber hinaus wird Line Dance für Anfänger angeboten. Dieser Kurs für den aus den USA stammenden Gruppentanz findet jeweils Mittwoch von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr in der Schule am Kiefernberg an der Weusthoffstraße statt



An sechs Dienstagabenden vom 12. April bis zum 17. Mai gibt es beim TTC wieder Salsa Workshops mit Adan Rodriguez für Anfänger und Anfänger mit Vorkenntnissen. Die Kurse sind in zwei Workshops aufgeteilt. Von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr ist er für Einzelpersonen und im Kurs von von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr für Paare. Die Kosten für 6 einstündige Workshops betragen 50 Euro pro Person.



Für die Gruppen „Tanzkreis“ und „Line Dance“ bietet der TTC ein dreimaliges kostenfreies Schnuppertraining an. Anmeldungen und weitere Infos gibt es bei Dagmar Krüger, Telefon: 040/790 59 11 oder per Email über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.