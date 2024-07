Featured

Meisterschaften der Masters: Zehn Medaillen für die Sportler von Grün-Weiss

Harburg - Stürmisch ging es bei den Landesmeisterschaften der Masters in Kiel zu. Bis zu zwei Meter pro Sekunde mussten die Athleten gegen den Wind an sprinten, was sich dann an den schlechten Ergebnissen der Sprintdistanzen bemerkbar machte. Die Athletinnen des SV Grün-Weiss Harburgs ließen sich aber deswegen nicht die Laune verderben: Sie erkämpften sich insgesamt sieben Landesmeistertitel und drei Vizemeistertitel.

Allen voran Wiebke Baseda (W65), die im 100 Meter Sprint, Weitsprung, Hochsprung und im Speerwurf dominierte. Sehr zufrieden war sie mit der Weite von 26,23 Meter im Speerwurf.

Ihre Vereinskollegin Beate Lenzing (W60) zeigte sich im Weitsprung von ihrer besten Seite: Sie sprang 3,32 Meter weit. Zwei zweite Plätze belegte sie im Hochsprung und im Speerwurf.

Cäcilia Apel Kranz W65 gewann den 200 Meter Lauf und belegte im 100 Meter Sprint den zweiten Platz. Als Startgemeinschaft startete sie gemeinsam mit Martina Herder, Ingeborg Thoma und Beate Lenzing in der 4x100Meter Staffel und gewann den Landesmeistertitel.