Neuer Trainer bei der SG Harburg: Sonnabend Generalprobe in der Kersche

Harburg – Hochmotiviert und mit einem neuen Trainer startet die Handball-Mannschaft der SG Harburg in die neue Saison. Seit Anfang Juni bereiten sich die Sportler auf die Spielzeit 2024/25 in der Landesliga vor. Jetzt geht es mit dem traditionellen Vorbereitungsturnier in der Kersche an diesem Wochenende in die heiße Phase.

Der neue Trainer der SG Harburg ist ebenfalls heiß auf den Saisonstart: Er heißt Sascha "Sushi" Sondermann, ist 42 Jahre alt, und hat früher in Nordrhein-Westfalen in der 3. Liga gespielt.

Bisher hat er ausschließlich Damenmannschaften trainiert und in Harburg ist seine erste Station als Herren-Coach. „Ich habe einen guten Eindruck von meiner ersten Herrenmannschaft, die Jungs sind motiviert und jung. Ziel für die Saison ist eine bessere Platzierung als letztes Jahr, sowie eine Leistungssteigerung in der Abwehr. Die Gegentorquote muss sinken."

Mit Spannung wird das Vorbereitungsturnier am kommenden Wochenende in der Kersche erwartet: Am Sonnabend, 24. August, wird ab 11 Uhr in der Sporthalle Kerschensteiner Straße gespielt.

Bei der Generalprobe für die neue Saison sind unter anderem die HSG Seevetal-Ashausen und Südderby-Rivale, die SG Wilhelmsburg mit dabei. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.