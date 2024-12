Featured

Nikolausturnier: Judo-Nachwuchs der HNT holt erste Plätze in allen Klassen

Neugraben - Der Judo-Nachwuchs der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) hat beim letzten Wettkampf des Jahres noch einmal geglänzt: Beim traditionellen Nikolausturnier im niedersächsischen Wietzendorf waren am Sonntag insgesamt 13 HNT-Judoka am Start.

Sie brachten zur großen Freude ihrer Trainer Slawa Malyschew und Michael Zart gleich sieben erste Plätze mit nach Hause. „Das war nicht nur ein sehr erfolgreiches Turnier, sondern es hat uns allen auch richtig viel Spaß gemacht", sagte Zart.

In der jüngsten Altersklasse U9 sammelte die HNT durch Viktoria, Nathan und Nikita gleich drei erste Plätze. "Besonders Viktoria hat es richtig gut gemacht", freute sich Michael Zart. "Sie musste als Mädchen gegen drei Jungen kämpfen und hat sie alle vorzeitig mit Würfen und Haltegriffen besiegt. Wirklich Hut ab für diese Leistung." In der U9 belegte Ben außerdem einen zweiten Platz, Alyssa kam auf Rang drei.

Kjell holte in der Altersklasse U11 nach einem sehr erfolgreich Wettkampf Rang eins für die HNT. Mark erkämpfte sich mit schönen Judotechniken einen zweiten Platz. "Er wurde leider ein wenig vom Kampfrichter benachteiligt. Sonst hätte es auch ein erster Platz für Mark werden können", analysierte Zart. Komplettiert wurde das HNT-Ergebnis in der U11 durch die dritten Plätze von Davina und Emil.

In der Altersklasse U13 gewann Roman mit einer überragenden Leistung: „Mit welch beeindruckenden Techniken er seine Gegner bezwungen hat, war toll anzusehen", sagte Zart. Einen dritten Platz gab es für Henrik. In der U15 belegte Leif bei seinem ersten Judoturnier einen tollen ersten Platz. Für den letzten Erfolg des Turniers aus Sicht der HNT sorgte dann Johann in der U18. Mit zwei starken Judowürfen wurde er ebenfalls souverän Erster.