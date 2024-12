Featured

Regen von oben – Matsch von unten: 275 Radcrosser beim Weihnachtspreis

Harburg – Regen von oben, Matsch von unten und kalter Wind von vorne – Rad-Cross-Rennen sind kein Ponyhof, sondern etwas für echte Spezialisten. Genau 275 dieser besonders robusten Radsportler trafen sich am Sonntag in Harburg. Auf dem Schwarzenbergplatz wurde am 3. Advent zum 45. Mal der Weihnachtspreis der Harburger Radsport-Gemeinschaft (HRG) veranstaltet. 21 Rennen – von den Hobbyfahrern bis zu den Elite-Crossern - wurden gestartet.

Gut 40 Helfer der HRG waren am Wochenende im Einsatz, um rund um die Flüchtlingsunterkunft einen 2,1 Kilometer langen Rundkurs mit Laufpassagen und anderen technischen Herausforderungen anzulegen. Am Start- und Zielbereich wurden Zuschauer und Teilnehmer mit heißer Erbsen-Suppe, Würstchen von Grill (beides auch vegan), Glühwein und anderen leckeren Sachen zu versorgen.

Im Hauptrennen der Eliteklasse wurde Lokalmatador Max Heiner Oertzen seiner Favoritenrolle gerecht: Der erst 18-jährige Sportler vom Team Peter Pane fuhr einen unangefochtenen Sieg heraus. Erfreulich aus Harburger Sicht: Frederik Rassmann von der HRG wurde zweiter. Dritter wurde Jasper Levi Pahlke vom HRV.

Phillipp Plambeck von der HRG landete auf dem achten Platz. Ein gutes Ergebnis für den jungen Mann aus Harburg, der nicht nur als Vorsitzender der HRG in die Fußstapfen seines Vaters Frank Plambeck schlüpfte: Bis kurz vor seinem Start war er als Chef-Organisator des Renntages im Einsatz. Nur wenige Minuten vor dem Start schlüpfte er in den Rad-Dress und fuhr ein beherztes Rennen.

Und auch Harburgs Radport-Familie von Borstel war wieder zu viert mit am Start: Klaus hat unter der Flagge der Turnerschaft Harburg bei den Masters 3 nach einem Sturz den 9. Platz erreicht.

Sein Bruder Dirk (Platz 13 in der Masters-2-Klasse) und seine Kinder Jola und Tom fuhren im Trikot der HRG. Jola von Borstel konnte ihre Kraft in der Hobbyklasse U15 gut auf die Pedale bringen und sich über die gesamte Renndauer ein Duell mit Arthur Sylvester aus Stellingen liefern.

Erst wenige Zentimeter vor der Ziellinie wurde Sie gestellt und wurde Zweite in der U15, wo Jungen und Mädchen zusammen gewertet werden.

Der Regen am Mittag machte die Graspassagen rutschig und bescherte Tom von Borstel in der U17 einen Sturz in der ersten Runde. Er tauschte das Rad in der Wechselzone und konnte das Rennen auf einem guten neunten Platz zu Ende fahren.