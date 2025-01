Featured

Süd-Derby in der Kersche: Rückrunden-Start für die Handballer der SG Harburg

Harburg – Süd-Derby in der Kersche: Die Handballer der SG Harburg starten am Sonnabend, in die Rückrunde der Landesliga. Das Spiel gegen die SG Wilhelmsburg wird um 18 Uhr in der Sporthalle Kerschensteiner Straße angepfiffen.

„Nach dreiwöchiger Winterpause sind wir motiviert, die Rückrunde mit einem Sieg zu starten und das Süd-Derby der Landesliga zu gewinnen," sagte Jonas Zeiske von der SGH gegenüber harburg-aktuell.

Das Hinspiel konnten die Harburger zum Saisonauftakt mit 40:23 gewinnen. Es ist Zeit diesen deutlichen, Sieg zu bestätigen. Zeiske: „Nach einer soliden Hinrunde, die wir auf dem dritten Platz der Liga abschließen konnten, freuen wir uns drauf, endlich wieder vor heimischem Publikum zu spielen und hoffen auf starken Support am Sonnabend."