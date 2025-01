Featured

Beginn der Rückrunde mit Süd-Derby: SG Harburg „machte den Sack zu“

Harburg - Rückrundenbeginn und Südderby - Schöner konnte das neue Jahr für die Handball-Fans im Hamburger Süden nicht starten. Am zweiten Januarwochenende empfing das Team der SG Harburg die SG Wilhelmsburg in der Sporthalle „Kersche“.

Die Halle war pünktlich zum Anpfiff sehr gut gefüllt: Rund 150 Zuschauer wollten sich das Derby nicht entgehen lassen. Auch die Gäste brachten einiges an Stimmung mit - beste Ausgangslage für ein spannendes Spiel.

Die Partie startete ausgeglichen, nach 15 Minuten konnten die Harburger das erste Mal mit zwei Toren in Führung gehen (8:6). „Das Problem, was sich durch die erste Halbzeit zog, war unsere Defensive. Während das Offensivspiel gewohnt einfach fiel, waren es hinten zumeist Würfe aus der Distanz, auf die wir keine Antwort fanden. In die Pause ging es somit torreich und knapp - 16:15“, sagte Jonas Zeiske von der SGH.

Das Ziel in der Halbzeitansprache war schnell klar – konzentriert starten und direkt zeigen, dass es für die Gäste von der Insel nichts zu holen gibt. Eine entscheidende Umstellung dafür war der Spezialisten-Wechsel mit Max Ohlig, welcher der defensive mehr Stabilität verlieh.

Zeiske: „Durch einfache Ballgewinne und ein zielstrebiges Tempospiel gelang es uns, relativ schnell die Führung zu erhöhen. Zur Mitte des zweiten Durchgangs stand es 27:18. Diese starken 15 Minuten entschieden das Spiel, wir schafften es dennoch die Führung auszubauen.“

So lautete der verdiente Endstand nach der zweiten Hälfte 35:24 für die SG Harburg.

„Danke an alle Zuschauer für die sensationelle Stimmung. Solche Spiele motivieren uns, weiterhin hart im Training zu arbeiten. Trotz einiger Probleme in der ersten Hälfte haben wir uns nicht beirren lassen und den Sack in 15 Minuten zugemacht - darauf kann man aufbauen“, sagte Zeiske.

Die meisten Tore für die SG Harburg erzielte Stephan Lüsse (8, Foto oben), gefolgt von Jonas Zeiske (7), sowie Tom Vincent Gerber und Frederik Jansen mit jeweils vier Treffern.