Süderelbe Halbmarathon übertrifft Erwartungen: 701 Anmeldungen bei HNT-Laufevent

Neugraben - Der Süderelbe Halbmarathon durch das Alte Land hat am Sonntag wieder Hunderte ambitionierte Läufer an der CU Arena in Neugraben versammelt. Bei perfekten Bedingungen mit Sonne, kaum Wind und milden Temperaturen nahmen sie die 48. Auflage des Traditionsevents der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) in Angriff.

Dabei hat der Süderelbe Halbmarathon mit 701 Anmeldungen die positive Entwicklung aus dem Vorjahr bestätigt und stößt in "eine neue Dimension" vor, sagte Daniel Neidhold. "Das hat unsere Erwartungen auf jeden Fall übertroffen. Es bestätigt den Trend, dass sich wieder mehr Leute zu solchen Events anmelden."

Ein Grund für die guten Anmeldezahlen ist wahrscheinlich auch, dass der Abteilungsleiter der HNT-Leichtathleten gemeinsam mit seinem Team aus ehrenamtlichen Helfern jedes Jahr wieder eine sehr gut organisierte Veranstaltung auf die Beine stellt. Das war auch am Sonntag nicht anders. Begleitet von den Klängen eines DJs, der vor der CU-Arena für Stimmung sorgte, ginge es für die Teilnehmenden des Halbmarathons um 10 Uhr an die Startlinie. Die Strecke führte sie anschließend von der CU-Arena über Francop bis zum Wendepunkt in Neuenfelde. Zuvor hatte bereits der 1,2 km lange Kinderlauf stattgefunden, es folgten noch die Starts der Läufe über 10 km und 5 km sowie des 5 km Walking-Wettbewerbs.

Insgesamt überquerten am Sonntag 542 Sportler die Ziellinie. Während für viele Hobbyläufer vor allem das Ankommen wichtig war, ging es für andere auch um schnelle Zeiten. Insbesondere über die 5 km lange Distanz entwickelte sich an der Spitze ein spannendes Rennen, denn im Rahmen des Süderelbe Halbmarathons fanden die diesjährigen Hamburger Meisterschaften über 5 km statt. „Das ist das Schöne an unserer Veranstaltung. Sie eignet sich sowohl für Spitzenathleten, um Meisterschaften und bestenlistenfähige Rekorde aufzustellen, ist aber auch was für alle Hobbyläufer, die den Lauf einfach nur genießen und Spaß haben wollen", sagte Mathias Thiessen von der HNT.

Das Team von Hamburg Running feierte über die 5 km am Ende einen Doppelerfolg: Den Hamburger Meistertitel der Frauen gewann Fanni Soós in 18:43 Minuten. Bei den Männern ging der Titel an ihren Teamkollegen Tobias Middendorf in 15:17 Minuten. Den dritten Tageserfolg für Hamburg Running holte José Oliveira bei den Männern über 10 km in 35:21 Minuten. Die schnellste Frau auf dieser Distanz war Janina Eimann vom Lüneburger SV in 39:39 Minuten.

Den Halbmarathon gewann Hadgu Asgedom Gebru in 1:14:02 Stunden. Jana Schultz lief die 21 Kilometer in 1:32:15 Minuten und wurde damit schnellste Frau. Martina Wesselhöft vom Team Schmettersatt absolvierte die 5 km lange Walking-Strecke als schnellste Frau in 37:55 Minuten. Bei den Männern gewann Philipp Wörlein in 31:26 Minuten. Den 1,2 km langen Kinderlauf absolvierte Jonas Wendt vom SV Eidelstedt Hamburg in 4:16 Minuten als Schnellster, bei den Mädchen war Merle Domke von der HNT in 4:52 Minuten als Erste im Ziel.