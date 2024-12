Featured

Schon jetzt einen Startplatz sichern: Anmeldestart für den Rosengartenlauf

Ehestorf - Am Sonntag, 31. August, werden am Wildpark Schwarze Berge der 6. Rosengartenlauf und der 5. Rosengarten ULTRA Heide Marathon (RUHM) stattfinden. Das ist noch eine ganze Zeit hin, anmelden kann man sich für das große Laufevent der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) durch den Regionalpark Rosengarten aber schon heute. Seit dieser Woche ist die Onlineanmeldung unter www.rosengartenlauf.de<http://www.rosengartenlauf.de> freigeschaltet.

Und die ersten haben sich ihren Startplatz für 2025 auch schon gesichert: "Das hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis die ersten Anmeldungen bei uns eingegangen sind", berichtet HNT-Pressesprecher Alexander Mohr. "Es lohnt sich aber auch, weil es die Startplätze bis 31. Dezember 2024 noch zum günstigen Frühbucherpreis gibt."

Der Rosengartenlauf hatte in diesem Sommer mit 1259 Finishern einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. Aufgrund dieses Erfolges ändert sich am Konzept auch nicht viel. "Wir bleiben auch 2025 das Laufevent für die ganze Familie", sagt Mohr.

Der Rosengartenlauf bietet Laufwettbewerbe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Außerdem gibt es zwei Walkingwettbewerbe. Königsdisziplin ist der 50 km lange RUHM. Alle Wettbewerbe starten und enden am Wildpark Schwarze Berge und führen durch die schönen Wald- und Heidelandschaften des Regionalparks Rosengarten.

Eine ebenfalls sehr schöne Laufstrecke bietet der Süderelbe-Cross am 26. Januar 2025. Mit ihm startet die HNT traditionell in die neue Laufsaison. Anmeldungen sind auch hierfür unter www.suederelbe-cross.de<http://www.suederelbe-cross.de> schon möglich.

Der HNT-Crosslauf führt die Läufer auf zwei verschiedenen Distanzen durch die Neugrabener Heide. Das Eventgelände befindet sich auf der Sportanlage Opferberg direkt an der Cuxhavener Straße 271a. Der Startschuss für die 5,3 sowie 10,8 Kilometer langen Läufe erfolgt auf dem Parkplatz am Scharpenbargsweg, einige Gehminuten vom Sportplatz entfernt.

Weitere HNT-Lauftermine sind der Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land am 30. März 2025 und der Süderelbe Halbmarathon durch das Alte Land am 9. November 2025. Mehr Informationen gibt es auf www.hntonline.de/events<http://www.hntonline.de/events