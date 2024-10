Featured

Start für die Crocodiles: Neues HNT-Fußball-Team für Übergewichtige

Neugraben – Start frei für die HNT-Crocodiles: Bei der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft wurde ein neues Team für Übergewichtige ins Leben gerufen. Heute abend ist das erste Training des neuen Fußball-Teams.

Mit den HNT Crocodiles gibt es eine neue Mannschaft speziell für Spielerinnen und Spieler mit Übergewicht. "Wir sind das dritte Team dieser Art in Hamburg", berichtet Abteilungsleiter Arne Schröder. "Für Menschen mit Übergewicht ist es in einem Fußballteam häufig schwer, mit den anderen mitzuhalten. So geht schnell der Spaß am Fußball verloren." Deshalb entschied sich der 29-Jährige, das Projekt "HNT Crocodiles" ins Leben zu rufen.

Für das neue Team werden jetzt noch Spielerinnen und Spieler gesucht. Das erste Training findet am Dienstag, 8. Oktober, von 20 bis 21.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Opferberg (Cuxhavener Str. 271a) statt.

Interessierte können gerne einfach vorbeikommen, Voraussetzung fürs Mitspielen ist ein BMI von mindestens 30. "Wir freuen uns über alle, die bei uns mitmachen möchten, und auch über jede Unterstützung," sagt Schröder.

Für Fragen zu den HNT Crocodiles steht Schröder unter der E-Mail a.schroeder@hntonline.de gerne zur Verfügung. Aktuelle Infos zum Projekt gibt es regelmäßig bei Instagram@hnt_crocodiles.