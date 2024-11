Featured

Start in die Hallensaison: Neun Stunden Hockey-Trubel in der "Kersche"

Harburg - Die Hockey-Hallensaison 2024/25 ist eröffnet. Am Sonnabend gab es für fast alle Teams der TG Heimfeld das erste Spiel in der Halle. Es war ein echter "Kerschen-Tag", denn alle Spiele waren Heimspiele und fanden nacheinander in der Halle Kerschensteinerstraße statt,

Der Tag fing um 10 Uhr mit dem Spiel der dritten Herren gegen VFL Pinneberg an, welches die Heimfelder jedoch verloren. Zwei Stunden später spielten die zweiten Damen in der Oberliga gegen den Rahlstedter HTC und konnten das Spiel mit einem 7:5 Sieg für sich entscheiden.

Darauf folgten die 2. Herren mit einem 6:5 Sieg gegen den HSV und um 16 Uhr war es Zeit für die ersten Herren der TGH zu performen. Nach einer 5:0 Führung glaubte man, dass das Spiel entschieden sei, doch die Gegner, der Hamburger Polo Club 2, drehte das Spiel zwischenzeitlich. Die letzten Minuten gaben die Heimfelder nochmal alles und schafften am Ende ein 9:9 - Unentschieden.

Nach diesem spannenden Hin- und Her gab es noch ein letztes Spiel um 18 Uhr: die dritten Damen konnten gegen VFL Pinneberg jedoch keine Punkte ergattern. Nach 9 Stunden Hockey, vielen Toren und Emotionen endete der erste Kerschen-Tag der neuen Hallensaison.