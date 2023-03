Start in die Tennis-Saison: Schon viele Anmeldungen für Doppel-Turnier in Sinstorf

Sinstorf - Endlich wieder „Spiel, Satz & Sieg: Traditionell startet Harburg Stadt und Land beim Saison-Eröffnungsturnier von Grün-Weiss Harburg in die neue Tennissaison. Die Tennisabteilung veranstaltet in diesem Jahr ihr so beliebtes Tennis-Doppelturnier als Auftakt der Freiluftsaison direkt nach Ostern vom 12. bis zum 23. April zum bereits 13.Mal.

„Schon im November des vergangenen Jahres begann die Planung zur Durchführung mit immer neuen Überraschungen im geselligen Bereich“, berichtet Turnierleiter Günter Seizow vom Organisationsteam.

Im sportlichen Bereich wird auf das bewährte und beliebte Konzept zurückgegriffen. „Wir sind in diesem Jahr eine Woche früher als gewohnt dran, und damit sicher noch attraktiver für die Tennissportler“, ergänzt Sportwart Jörg Becker.

Aber auch der gesellige Auftakt nach der langen Wintersaison ist seit Jahren ein Highlight dieser Veranstaltung und macht den Charme aus. So kann sich die Turnierleitung schon jetzt wieder über mehr als 300 angemeldete Teilnehmer in allen Altersklassen freuen.

„Man merkt zwar, wie die Spieler mit uns älter werden und in die höheren Altersklassen einfließen, trotzdem freut es uns aber sehr, dass auch die Beteiligung der jungen Generation immer größer wird", erzählt Seizow mit Stolz. Es hat sich über die Jahre zum mit rund 370 Spielern und Spieler teilnehmerstärksten Erwachsenen-Turnier in ganz Norddeutschland entwickelt.

Bei den Damen ist die Altersklasse Damen 55 neu dazugekommen und so wird in diesem Jahr in sechs Damenkonkurrenzen und zehn Herrenkonkurrenzen um die Siegerpreise gekämpft. Da jedes Team möglichst wieder mindestens drei Spiele absolvieren kann, gilt das Turnier zu Recht für immer mehr Aktive als willkommene Vorbereitung auf die danach anstehenden Medenspiele.

Die sportlichen Herausforderungen werden dank der Zuwendungen zahlreicher Sponsoren wieder von den beliebten Gewinnspielen begleitet. Auch der Hauptsponsor und Namensgeber des Turniers, das Matthies Gartencenter in Emmelndorf, ist weiter mit im Boot und spendet die begehrten Einkaufsgutscheine für die Sieger und Begrüßungspräsente für alle Teilnehmer.