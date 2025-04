Featured

Startschuss am 1. Mai: Countdown für 41. Winsener Stadt- und Deichlauf

Winsen - Der Countdown für den 41. Stadt- und Deichlauf in Winsen läuft, die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase. Am Donnerstag, 1. Mai, fällt der Startschuss für den beliebten Volkslauf. Nach dem Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr mit mehr als 1000 Läufern rechnen die Organisatoren des TSV Winsen auch in diesem Jahr wieder mit einer guten Resonanz.

Traditionell bildet der Winsener Stadtlauf den Auftakt zum Sparkassen Heidjer-Cup, die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist Hauptsponsor der Volkslaufserie mit insgesamt elf Läufen im Landkreis Harburg.

Bei der Streckenführung und den angebotenen Distanzen habe sich nichts verändert, berichtet Klaus Heinsohn vom TSV Winsen, Organisator des Winsener Stadtlaufs. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr mit dem Dr. Loges Halbmarathon, um 9.15 Uhr fällt der Startschuss für den 10 km-Lauf der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Um 9:35 Uhr startet der Stadtwerke Familienlauf über die 5 km.

Die Walker und Nordic-Walker gehen um 9.40 Uhr auf ihre 8 km-Runde. Den Abschluss bilden der Schröder Immobilien Schülerlauf über die 2 km um 11.20 Uhr und der 800-Meter-Pillenflitzerlauf um 11.40 Uhr. Start und Ziel allerStrecken ist auf dem Schlossplatz, die Startnummernausgabe öffnet um 8 Uhr.

Die Online-Anmeldung ist bis zum 23. April möglich, sie erfolgt über die Internetseite www.laufen-in-winsen.de. Nachmeldungen für Kurzentschlossene sind auch am Veranstaltungstag noch möglich, die Anmeldung öffnet um 8 Uhr.

