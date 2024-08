Featured

Teilnehmerrekord beim Rosengartenlauf: 1259 Läufer überquerten die Ziellinie

Ehestorf - Bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen fanden am Sonntag der 5. Rosengartenlauf und der 4. Rosengarten ULTRA Heide Marathon (RUHM) im Regionalpark Rosengarten statt. Es waren sehr gute Bedingungen für das große Laufevent der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT), das zum kleinen Jubiläum einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen konnte.

1259 Läufer überquerten die Ziellinie, vier mehr als beim bisherigen Rekord 2019. Auch bei den Anmeldungen erreichte der Rosengartenlauf mit 1552 einen neuen Bestwert. "Wir sind sehr stolz, dass wir wieder so viele Menschen für den Rosengartenlauf begeistern konnten", freute sich Kirsten Möhle aus dem Orga-Team der HNT.

Groß war die Freude auch bei Christian Diskowski. Der 37-Jährige vom RSC Lüneburg Triathlon siegte bei der Königsdisziplin des Rosengartenlaufs in neuer Rekordzeit. Gerade mal 3:56:46 Stunden brauchte der Trail-Spezialist für den 50 Kilometer langen Rosengarten ULTRA Heide Marathon. Schnellste Frau über die Ultra-Distanz war Leonie de Jong vom VfL Stade in 4:37:36 Stunden.

Zu den Highlights gehören beim Rosengartenlauf auch die Kinder- und Jugendläufe. Den Anfang machten dabei am Sonntag die ganz kleinen Kids zwischen drei und fünf Jahren. Sie stürmten, zum Teil mit Mami oder Papi an der Hand, die Start-Ziel-Gerade am Wildpark Schwarze Berge hinauf, und anschließend unter dem tosenden Applaus der Zuschauer wieder hinunter.