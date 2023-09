Vierter Platz bei Team-DM: HNT-Leichtathletinnen verpassen Podium

Neugraben - Mit neun Damen war das Seniorinnen-Team der HNT-Leichtathletik am Sonnabend zur 49. Deutschen Team-Meisterschaft nach Troisdorf bei Bonn gereist. Dort legten die Hamburgerinnen einen richtig guten Start hin. Nach dem Diskuswurf und den 800m lag das W40-Team der HNT auf einem hervorragenden zweiten Platz hinter dem starken 15-köpfigen Team der StG Equipe Saar.

Es folgten der 100m-Sprint und eine Schrecksekunde: Sabine Frommann verletzte sich kurz nach dem Start und konnte den Wettkampf nicht beenden. Das HNT-Team versuchte alles, um den Ausfall zu kompensieren. Diskuswerferin Silke Hennings sprang in der Staffel ein, 800m-Läuferin Sandra Meyer-Lindloff im Weitsprung. Trotz aller Anstrengungen gelang es den Hamburgerinnen aber nicht, den zweiten Platz zu halten.

So wurde es am Schluss mit 5345 Punkten Rang vier - nur drei Punkte hinter der LG Neiße auf dem Bronzeplatz und 36 Zähler hinter den Vizemeisterinnen des SSV Ulm 1846. Das Fazit der HNT-Damen war dennoch positiv.

Sie freuten sich über die fantastischen Rahmenbedingungen, gute Wetterverhältnisse und eine top organisierte Veranstaltung. Bei der 50. Team-DM im kommenden Jahr wollen sie dann wieder angreifen.

Ebenfalls angreifen will der Leichtathletik-Nachwuchs der HNT. Am 16. September geht es zur Jugend-Team-DM nach Berlin. Dort will die U16-Mannschaft dann ebenfalls mit guten Leistungen überzeugen. cb