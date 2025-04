Featured

Volleyball-DM knapp verpasst: VTH-U16-Team holt Vizemeistertitel

Neugraben - Mit dem Vizemeistertitel bei den Norddeutschen U16-Meisterschaften hat das Volleyball-Team Hamburg (VTH) am Wochenende einen weiteren großen Erfolg eingefahren. Freude über die sehr gute Turnierleistung und den zweiten Rang kam beim Volleyball-Nachwuchs der HNT aber nur schwer auf: "Leider reisen in dieser Saison nur die Erstplatzierten zur Deutschen Meisterschaft. Das Verpassen der DM wiegt bei den Mädchen schwer", erklärte VTH-Trainer Gerd Grün den Wermutstropfen bei diesen Norddeutschen Meisterschaften.

Begonnen hatte das Turnier in Oststeinbek, an dem die U16-Meisterinnen und -Vizemeisterinnen aus den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern teilnahmen, sehr gut für die VTH-Mädchen.

Als Hamburger Meisterinnen trafen sie in ihrer Gruppe auf den SC Neubrandenburg und den VC Ostholstein, beide Vizemeisterinnen ihrer Landesverbände. Mit zwei souveränen 2:0-Siegen sicherte sich die VTH-Auswahl am Sonnabend den Gruppensieg und die Teilnahme am Halbfinale.

Dort zeigten die Volleyballerinnen aus Süderelbe eine nahezu fehlerlose Leistung und bezwangen die VSG Lübeck mit 2:0. Im Finale traf die U16 des VTH dann auf den Schweriner SC. Das Team des Bundesstützpunktes überzeugte mit druckvollen Aufschlägen und sehr guter Organisation. Den VTH-Mädchen gelang es nur in einer Phase des zweiten Satzes Druck auf die Gegnerinnen aufzubauen. In diesem Moment war es ein außergewöhnlich gutes Finalspiel. Am Ende setzten sich die Schwerinerinnen allerdings verdient mit 2:0 (25:14, 25:16) durch.