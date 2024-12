VTH-Grundschulturnier: 150 Kinder beim Sparkassen VolleyGrundschulCup

Neugraben - Am vorigen Freitag war wieder großer Volleyball-Tag in der CU-Arena:150 Kinder aus acht Grundschulen nahmen am Sparkassen VolleyGrundschulCup des Volleyball-Team Hamburg (VTH) teil. Geübt hatten die Mädchen und Jungen aus den Grundschulen in Neugraben, Fischbek, Neuenfelde, Hausbruch, Neu Wulmstorf sowie aus einer Harburger Grundschule schon vorher.

Vor und nach den Herbstferien hatte das VTH-Trainerteam die Grundschulen besucht und mit den Kindern die ersten Grundlagen des Volleyballspiels wie zum Beispiel das Pritschen und Anspielen geübt. Zu Beginn des Sparkassen VolleyGrundschulCups wurde das in einer Trainingseinheit zunächst noch mal verfeinert.

Unterstützt wurde VTH-Trainer Gerd Grün dabei von einem großen Helferteam aus dem Sportprofil der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg. Noch eine Erläuterung der kinderspezifischen Regeln, dann konnte das eigentliche Turnier zur Freude aller endlich losgehen.

Ins Finale spielten sich schließlich Jonathan, Jordan und Ilia von der Grundschule an der Haake sowie Elena, Tilda und Aric von der Grundschule Am Johannisland. Das Finale, vor einer großen Kulisse aus Eltern und Teilnehmenden, war auch voller spannender Spielzüge. Am Ende verwandelte das Team vom Johannisland den Matchball, verschwand in einer Jubeltraube aus Schulkameraden und tauchte ganz oben auf dem Siegerpodest wieder auf.

„Herzlichen Glückwunsch an das Siegerteam", sagte Grün. "Heute haben aber alle Kinder die CU-Arena als Sieger verlassen." So gab es für alle Teilnehmenden kleine Geschenke von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, eine Urkunde, eine Medaille und Freikarten für ein Regionalligaspiel der VTH-Damen.