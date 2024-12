Featured

Weihnachtspokal in Grimmen: Doppelgold und Bronze für die KSC Judoka

Harburg - Die Nachwuchsjudoka des KSC Bushido reisten am Wochenende zum internationalen Weihnachtspokal nach Grimmen. Das Turnier gilt in Mecklemburg-Vorpommern als Kaderturnier und lockt daher zahlreiche talentierte Judoka an die Ostsee. Insgesamt nahmen hier an zwei Tagen 560 Judoka teil.

Der KSC sicherte sich dabei zweimal Gold und eine Bronzemedaille. Die jüngste im Bunde, Jenna Geerdts, holte sich in der Klasse -33Kg der U11 souverän den 1.Platz. Die erst 9-jährige Eißendorferin ließ dabei keinerlei Zweifel aufkommen und dominierte die Gewichtsklasse.

Besonders erfolgreich waren Jennas starke Wurftechniken und ihr konsequenter Übergang in den Bodenkampf. Stolz präsentierte sie am Ende Pokal und Medaille.

Ihr Vereinskamerad, Tymofii Bovkun, zeigte sich ebenso zielstrebig und holte sich in der Klasse -38Kg der U11 Gold. Er konnte dabei mehrfach seine guten Wurftechniken einsetzen und behielt den Überblick. Bronze erkämpfte sich in der Klasse -40Kg der U11 Mara Wilkens.

Knapp an Bronze vorbei landete Lukas Kocks in der Klasse -31Kg der u13 auf Platz 5. Lukas hatte es mit besonders erfahrener Konkurrenz zu tun, kämpfte sich voran und verlor am Ende unglücklich den entscheidenden Kampf um Bronze. Anes Redjepi erreichte in der U13 über 55Kg den 7.Platz.