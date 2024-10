Featured

14. SuedKultur Music-Night: Für einen Tag gibt Harburg den Ton an

Harburg – 40 Acts in 14 Locations: Am Sonnabend, 5. Oktober, verwandelt sich Harburg City in eine riesige Musikbühne – und das bereits zum 14. Mal. Die SuedKultur lädt ein zur großen Music-Night, die mit 14 verschiedenen Locations und über 40 Acts ein unvergessliches musikalisches Erlebnis verspricht.

Als sich vor gut 18 Jahren das Netzwerk SuedKultur mit dem Ziel formierte, die Kulturszene im Bezirk Harburg zu stärken, hieß es noch „im Süden nichts los!“. Und nun ist die SuedKultur Music-Night bereits seit 14 Jahren die Clubnacht Hamburgs.

Dank der dauerhaften Unterstützung der Eisenbahnbau Vereinsgenossenschaft stellt sie mit 15 Kulturakteuren und über 40 Acts in diesem Jahr ein nicht nur umfangreiches, sondern mehr als abwechslungsreiches Programm.

Gesang, Gitarrenrock, Klänge ferner Länder, Ungewohntes und Tanzbares – es ist die ultimative Einladung an alle Musikbegeisterten, sich mal in Harburgs Musikszene umzusehen und auch mal Stätten kennen zu lernen, die man sonst nicht so auf dem Radar hat.

Das Ticketbändchen für den ganzen Abend holt man sich beim ersten Club oder dem Club seines Vertrauens für 7,50 € und kommt ab dann in alle Locations und Konzerte rein.

Das komplette Programm gibt es auf der Seite http://www.sued-kultur.de/