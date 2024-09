Featured

Drei Tage wurde gefeiert: Hittfelder Dorffest blieb weitgehend friedlich

Hittfeld - Wenig zu tun hatte die Polizei am Wochenende auf dem Hittfelder Dorffest. Beamte sammelte ein paar angetrunkene Jugendliche ein und übergaben sie ihren Eltern. Kleine Raufereien wurden von den Einsatzkräften im Keim erstickt. Unter dem Strich seien, so die Polizei bei dem gut besuchten Fest nur wenige "anlasstypische Straftaten" festgestellt worden.

Ein Vorfall am Rande des Dorffestes wird dagegen ein Nachspiel vor Gericht haben. Mit einem Laserpointer blendete, so der Vorwurf der Polizei, ein 35-Jähriger vom Balkon seiner Wohnung aus Sicherheitsmitarbeiter. Eine Mitarbeiterin erlitt Verletzungen am Auge.

Polizisten stellten in der Wohnung des Mannes einen Laserpointer sicher. Gegen den 35-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. zv