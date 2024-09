Featured

Freitag, der 13 - Losing Grafity spielt in Marias Ballroom

Harburg - Losing Grafity heißt die Band um den Texaner Chase Wilborn Frankfurter Julian Lapp, Seit 2017 tourt die Band durch Deutschland, bringt melodischen Rock auf die Bühne. Corona sorgte für einen Kancks in der Karriere. Danach startete die Band durch. Mittlerweile hat Losing Grafitydas zweite Album mit dem Namen "All in" fertiggestellt. Auf der gleicnamigen Tpur machen die beiden Bandgründer mit Lars Palenzatis (Bass), Lucas Urner (Keys) und Max Friedrich (Drums) Station in Marias Ballroom. Am Freitag den 13. haben sie dort ihren Gig. Los geht es um 20:30 Uhr.

Für die Fans ist das eine Gelegenheit die Band, die in der letzten Zeit für ordentlich Aufsehen in der Szene sorgte, live zu erleben. Neben Harburg sind weitere Konzerte unter anderem in München, Hannover oder Mönchengladbach angesagt. zv