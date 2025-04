Featured

Gastro-Wechsel in der Moorstraße: „Hans im Glück“ ist raus - „KFC“ kommt

Harburg – Im neuen Jahr gibt es einige Veränderungen in der Harburger Gastro-Szene: Zum einen warten alle schon gespannt auf die für Ende März angekündigte Eröffnung des Restaurants L’Osteria im Neubau am Sand.

Zum anderen gibt es einen Gastronomie-Wechsel in der Moorstraße 1: Nach rund fünf Jahren im Cinemaxx-Gebäude wurde vor einiger Zeit die Harburger Filiale der Burgerkette "Hans im Glück" geschlossen.



„Unser Standort in der Moorstraße in Hamburg Harburg ist nicht mehr in Betrieb. Wir freuen uns, unsere Gäste weiterhin in unserem Restaurant in Hamburg Brandsende willkommen zu heißen und halten unsere Augen für weitere attraktive Standorte offen“, teilte die Presse-Abteilung von Hans im Glück auf Anfrage mit. Weitere Infos zur Schließung gab es nicht.

Noch immer hängt der Hinweis-Zettel, das derzeit wegen eines Wasserschadens geschlossen ist, an der Eingangstür.

Allerdings laufen bereits die Umbauarbeiten für ein neues Restaurant: Unter dem Motto „Legendär Lecker“ wird demnächst eine Filiale von KFC-Kentucky Fried Chicken dort eröffnen. Darauf weisen bereits mehrere Plakate an den Fenstern (Foto oben) hin.

Es wird die zweite KFC-Filiale in Harburg sein. Seit mehreren Jahren gibt es bereits den Standort in der Stader Straße 200.