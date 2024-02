Heavy Christmas Party: Nach zwei Jahren kehrte die Kultparty zurück

Harburg – Endlich wieder Heavy Christmas Party: Zwei Jahre mussten die Harburger Nachtschwärmer auf die 29. Auflage der legendären Harburger Kultparty warten – Am Freitagabend war es endlich so weit. Die fünf Harburger Freunde Sven Juulsgaard, Ingo Tietjen, Frank Tomforde, Thomas John und Arne Peters (kleines Foto) luden die junggebliebenen Pistengänger zur Party in die Helms Lounge.

{image}Und das Comeback einer der seit längsten exisitierenden Hamburger Partyreihen kam gut an: Rund 250 Gäste kamen in die Lounge und feierten bis in die Morgenstunden eine großartige Party, über die man noch lange reden wird.

Bereits am Eingang wurden die Pistengänger mit einem Glühwein gegen die Kälte auf den Partyabend eingestimmt. Für einen Mix aus alten Disco-Klassikern, NDW, New Wave und aktuellen Chart-Hits sorgte DJ Kai.

Das HC-Partyteam freut sich schon riesig auf das große Jubiläum im Jahr 2023. Dann hoffentlich ohne jede Corona- und Grippe-Einschränkungen und noch mehr alten Freunden. Die Bilder der Party gibt es hier. (cb)