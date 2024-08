Featured

Meckelfeld feiert drei Tage Dorffest mit einem buntem Programm

Meckelfeld - Traditionell am letzten Augustwochenende startet das mittlerweile 39. Meckelfelder Dorffest. Drei Tage, von Freitag, der 23., bis Sonntag, den 25., wird gefeiert. Die Organisatoren versprechen ein abwechslungsreiches Programm. Erstmals ist eine Kinder-Schiffschaukel als eines von sechs Fahrgeschäften dabei. Daneben gibt es die Klassiker wie Kettenflieger oder Autoscooter.

Zahlreiche Bands wie die Coverpiraten oder die Partyband Das Fiasko sorgen für Live-Musik. Lokale Vereine und Verbände sind präsent. Dazu gibt es ein buntes Programm für Kinder.

Für den Sonntag ist ein Flohmarkt organisiert. Auch einen Freiluftgottesdienst wird es geben.

Ganz einfach ist es nicht, so ein Fest, für das der Mittelstands- und Gewerbeverein Meckelfeld verantwortlich zeichnet, auf die Beine zu stellen. „Herausfordernd sind die von Jahr zu Jahr steigenden Anforderungen, um die Sicherheitsaspekte, die Baumschutzsatzung und weitere Auflagen zu erfüllen", so Festleiter Marco Walczak. "Auch die jährlich steigenden Kosten sind eine immense Mehrbelastung für den Verein." zv

Das Programm

Freitag

16:00 Uhr Eröffnung der „Bunten Meile“. Das bunte Treiben beginnt Unser Lokalmatador „SURPRISE DJ-Team“ heizt uns das Wochenende ein und führt durchs Programm

18:00 Uhr „JANU“ – feinster RockPop aus Hamburg

20:00 Uhr Feierliche Eröffnung des 39. Meckelfelder Dorffestes mit unserem Ortsbürgermeister Peter Langenbeck, dem 1. Vorsitzenden Dennis Hamann und dem Festleiter Marco Walczak

20:30 Uhr Die „COVERPIRATEN“ rockt sich durch eine Mischung aus aktuellen Chart Hits, Classics, Schlager und NDW mit einzigartigen Showeinlagen wie z.B. Konfettikanonen und Flammeneffekten.

00:00 Uhr Im Helbach-Haus startet um Mitternacht die große „Dorffest-After-Show-Party“ mit Tanzfläche, DJ und Getränke-Specials

Samstag

11:00 Uhr Eröffnung der bunten Meile

12:00 Uhr„After-Party-Party“ mit Frühschoppen und Musik vom Plattenteller

14:00 Uhr Die „Musas” - Musik aus Seevetal, präsentieren ihr vielfältiges Repertoire. Zum Dorffest spielt das Blasorchester 90 Minuten einen bunten Auszug und lädt zum Mittanzen und Mitschunkeln ein.

16:00 Uhr „KinderDisko“ von klein bis groß

17:30 Uhr „OTR - On The Rocks“ – cover rock & more

20:30 Uhr „Das FIASKO” – CoverBand aus Hamburg

00:00 Uhr. Im Helbach-Haus startet um Mitternacht die große „Dorffest-After-Show-Party“

Sonntag

10:00 Uhr DerFamilien-Flohmarkt in der „Neuen Mitte – Am Saal“ der Aufbau ist frühestens ab 08:00 Uhr möglich.

10:00 Uhr „Open-Air Gottesdienst“

11:00 Uhr Eröffnung der „Bunten Meile“ mit dem „DJ SURPRISE Team“

12:00 Uhr Die Trommelschule „YO BACHI DAIKO“ – der Musikschule Seevetal e.V.

13:00 Uhr Die Meckelfelder Tanzschule „Fit & Dance“ zeigt die vielfältigen Tanzstile und besondere Tanzeinlagen.

13:30 Uhr „Showgymnastik“ vom TVM by Kiara Rhythmische Beats und bunte Choreografien reißen selbst den letzten Langschläfer

14:30 Uhr Das „Musik im TVM“ – Blasorchester des TVM – Turnverein Meckelfeld e.V. präsentiert

16:30 „Alex & The Waves“ spieltr Beachparty Rock-Pop