Michael Wollenberg tot: Er brachte einen Stern in Harburgs Binnenhafen

Harburg - Er war der Stern vom Binnenhafen. Elf Jahre führte Michael Wollenberg das Marinas am Schellerdamm, das 1995 vom Guide Michelin mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden war. Jetzt ist der Spitzenkoch tot. Er starb bei einem tragischen Autounfall in der Türkei.

Investor Arne Weber hatte Wollenberg in den Binnenhafen geholt. Dort eröffnete der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch das im Bistrostil eingerichtete Marinas, auf dessen Terrasse, die auf Stelzen im Fleet stand, man so herrlich den Hafen und seine Industrieromantik genießen konnte. Es war ein Coup. Wollenberg galt als der "beste Fischkoch der Welt" und brachte Glanz und Glamour nach Harburg.

Der Abstieg begann mit der Insel an der Außenalster, das neue "Baby" von Wollenberg. Das Marinas verlor erst den Stern, dann, 2003, Wollenberg. Später versuchten sich andere Gastronomen an der Stelle.

Wollenberg starb durch einen Unfall mit seinem Wohnmobil. Er soll mit seinen zwei Hunden auf den Weg nach Zypern gewesen sein, wo er, so Freunde, Immobilien besitzt und sich zur Ruhe setzen wollte. Seine Lebensgefährtin war in Hamburg geblieben.

Wollenberg soll in dem Wohnmobil geschlafen haben, als es von einem Lastwagen gerammt wurde. Danach soll der Spitzenkoch noch in einem Krankenhaus in Istanbul gelegen haben, wo er seinen Verletzungen erlag. Wollenberg wurde 59 Jahre alt.